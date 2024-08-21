【AFP＝時事】米国のバラク・オバマ（Barack Obama）元大統領は20日、シカゴで開催中の民主党全国大会で演説し、自らが大統領選で勝利した際の選挙スローガンになぞらえた「イエス、シー・キャン（Yes She Can、彼女はできる）」を用い、民主党候補となったカマラ・ハリス（Kamala Harris）副大統領への支持を示した。民主党候補としてハリス氏が正式指名される大会で、オバマ氏は満員のアリーナから熱狂的な拍手と歓声で迎えら