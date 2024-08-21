回転寿司チェーン大手の「スシロー」が中国・北京で初めての店舗を開店しました。21日、中国・北京で初めてとなる「スシロー」の店舗がオープンしました。平日にもかかわらず、多くの客で賑わい、お昼時には、入店までに3時間待ちとなっていました。客「値段が安いから味と品質はどうかなと思っていたけど、とてもおいしかった！」「料理が出るのが早くて衛生的だし、すぐ届いていいね」福島第一原子力発電所の処理水放出を受けた