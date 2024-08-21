動画配信サービス「Netflix」で、スタジオジブリのアニメーション映画『火垂るの墓』（英題：Grave of the Fireflies）が、9月16日より日本を除く190ヶ国以上で独占配信されることが20日付けで発表された。【動画あり】『火垂るの墓』オフィシャルトレーラー『火垂るの墓』は、野坂昭如氏の直木賞受賞短編小説を原作とし、スタジオジブリの共同設立者である高畑勲氏が監督を務めた。第二次世界大戦末期の神戸を舞台に、戦災孤