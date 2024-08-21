タレントのやす子が２１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。“謎の文字列”をつづって話題となった。やす子はＸで、何の前触れもなく「おーううぇーん瞑あーらさっちゅｗａｙ」と投稿。「これはなんだぁ？意味が…悩む」「勉強不足すみません…何があったのでしょうか？？？」「どうゆうこと！？？のっとり？？」「何かの呪文ですか？この猛暑の中お仕事頑張っているので尊敬します」「やす子ちゃん、何かのおまじないかな！