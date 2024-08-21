中高生のみなさんが、「将来、こういう大人になりたい」と思う有名人は誰が選ばれたのでしょうか。ソニー生命保険株式会社（東京都千代田区）が「第4回 中高生が思い描く将来についての意識調査」のなかで聞いたところ、男子回答は「HIKAKIN」さん、女子回答では「大谷翔平」さんがそれぞれ1位に選ばれたそうです。【ランキング】“将来、こういう大人になりたい”と思う有名人調査は、全国の中学生・高校生1000人（中学生200人／