トータルゴルフフィットネス 管理栄養士の中島です。今回は『食生活』と『睡眠』に関して考えていきます。皆さんのゴルフパフォーマンスを決める要因は何でしょう？身体の調子、心の調子(メンタル)、ゴルフにはどちらも重要な要素ですが、これらを左右するのが『睡眠』です。熱帯夜が続いています。寝付きが悪い、夜中に目が覚めてしまう、、、。この様な症状に悩まされている方は『食生活』の改善によって睡眠の質を上げること