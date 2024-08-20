元テレビ朝日で現在はフリーアナウンサーの竹内由恵が、肺炎で入院していたことをＳＮＳにつづった。「ここ２週間ほど肺炎で入院していました。（＊既に退院し、元気です！）まずは子供が入院したためその付き添い、だったのですが、その後、私の具合が悪くなり、入院。」と報告。病床で点滴を打たれる自撮り写真を載せた。「いままでどんな病気をしても、予定よりも早く治り、なんでもなかったかのように日常生活に戻れてい