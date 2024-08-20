女性スキャンダルを報じられて謹慎中の「KAT−TUN」中丸雄一（40）がレギュラー出演しているテレビ朝日系「家事ヤロウ！！！2時間SP」（後7・00）が20日、放送された。中丸は8日発売の「週刊文春」で「中丸雄一が女子大生とアパホテル密会」と報じられた。今年1月に元日本テレビでフリーアナウンサーの笹崎里菜（32）との結婚を発表したばかりで、わずか約半年での女性スキャンダルだった。同番組の放送は、この日が報道後初