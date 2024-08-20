子ども連れの友人を、家に招待することもありますよね。ある程度のことは「子どものすることだから」と許せるけれど、さすがにこれはマナー違反？友人が叱らずスルーしていたら、さらにモヤモヤしそうです！今回は、「子連れを招待して後悔したこと」の中から、マンションで大騒ぎする子どものエピソードをご紹介します。マンションなのに大騒ぎ「マンションに引っ越して、子連れの友人を招待したときのこと。けっこうやんちゃな