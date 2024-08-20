【パリ時事】英ギネスワールドレコーズ社に世界最高齢と認定されているスペインの女性マリア・ブラニャスモレラさんが１９日、１１７歳で死去した。米非営利団体が２０日、明らかにした。ＡＦＰ通信は、新たな世界最高齢は日本に住む１１６歳の女性、糸岡富子さんだと伝えた。