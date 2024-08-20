【ベルリン時事】ドイツ連邦裁判所は２０日、ナチス・ドイツの強制収容所に事務員として勤務していたことから殺人ほう助罪に問われ、地裁で有罪判決を受けた女（９９）の控訴を棄却した。１万人余りの殺害に加担したとして、２年の禁錮刑を下した地裁判決が確定。女は当時１８〜１９歳の未成年だったため、執行猶予が付いた。ナチス犯罪の当事者は高齢のため公判が難しく、今回が「最後のナチス裁判」になる可能性がある。確定