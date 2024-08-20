物価の優等生とも言われている「納豆」に値上げの波が押し寄せています。そうしたなか、メーカーでは、需要拡大のため海外での納豆人気を取り込もうとする動きがあります。◇スーパーで買い物中の人に聞きました。「あなたにとって”納豆”とは？」会社員（20代）「ご飯と同じくらい一緒に食べるものなので、いつでも買える値段であってほしい」80代「（冷蔵庫に）ないときはない。切らしちゃダメ」手に取りやすい価格で、多