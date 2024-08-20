強くて可愛いギャルたちがやっぱり最強？今回は、「ギャルから学ぶナンパ男の撃退法」の中から、マスク美人と自虐して撃退したエピソードをご紹介します。「マスク取ったらヤバいよ？」「ギャルがナンパされていて、どうやって断るのかと観察してたら『てかさー、うちマスク美人だから』『マスク取ったらヤバいよ？』と言って、マスクを外して、顔をナンパ男に見せたんです。すると、本当にマスク美人だったのか、ナンパ男は微妙