埼玉県警察本部埼玉県警は20日、卓球教室で教え子の母親の体を触るなどしたとして、不同意わいせつの疑いで同県戸田市のプロ卓球選手小西海偉容疑者（43）を逮捕した。わいせつ目的ではなかったと一部否認している。卓球のTリーグの公式ホームページによると、小西容疑者は過去に全日本卓球選手権での優勝経験がある。逮捕容疑は7日午後5時5〜25分ごろ、戸田市の「WEILAI卓球スクール」で、マッサージと称し、教え子の母親で