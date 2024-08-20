世界的に新型コロナの再流行の兆しが見られる中、アメリカ・ニューヨーク州の一部で施行された「マスク着用禁止」の条例が物議を醸している。強盗や万引など犯罪抑止が目的だというが、市民からは「ばかばかしい」「新型コロナや鳥インフルエンザが流行しているときに恐ろしい」といった反対意見が相次いでいる。一方で、同州では地下鉄などでもマスク着用を制限する動きがあり、「マスク着用禁止」がさらに拡大する可能性もある。