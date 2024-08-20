JR九州は20日、2023年度の線区別利用状況を公表した。1キロ当たりの1日平均利用者数（輸送密度）2千人未満を基準に収支を公表したのは12路線の18区間。コロナ禍からの回復もあり、22年度より2区間減った。ただ、収支の厳しさは続いている。【写真】クイーンビートル浸水隠しは「社長の指示」親会社のJR九州が会見18区間の営業損益は、宮崎空港線田吉―宮崎空港を除く17区間が赤字で、合計では約55億円の赤字だった。前年度と