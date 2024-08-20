田中敦子さんオリコン

声優の田中敦子さんが死去、有名声優らが追悼「言葉が出てこない」声優も

by ライブドアニュース編集部

  • 声優田中敦子さんが20日に61歳で亡くなった
  • 山口勝平は「ビースト・ウォーズ」などで共演した縁が深かったとコメント
  • 息子の田中光も「実母であります声優田中敦子が永眠いたしました」と伝えた
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  10. 10. 医師「一番なりたくない病気」
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  2. 12. 姉妹死亡 シートベルトが要因か
  3. 13. こんなはずじゃ…熟年離婚を後悔
  4. 14. 佐々木希に金銭トラブル騒動か
  5. 15. 妻救うため 自らワニの犠牲に
  6. 16. 「身の危険」ヤマト運輸社員スト
  7. 17. 置いて行かないで! 泣き叫ぶ母
  8. 18. 粗品 キムタクの発言に不満爆発
  9. 19. 筋肉女子バー 世界中から客殺到
  10. 20. 息子が車で母を数百m引きずる
  1. 1. 悠仁さまの成績事情で衝撃証言か
  2. 2. 月9で残酷台詞連発「鬼脚本」
  3. 3. 姉妹死亡 シートベルトが要因か
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  5. 5. 「身の危険」ヤマト運輸社員スト
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  10. 20. 石丸氏 立憲を「乗っ取ります」
  1. 1. 「気持ち悪い」マックの広告炎上
  2. 2. 夫婦で1度も性交渉なし 妻の苦悩
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  4. 4. 43歳で子宮全摘 後悔ない理由
  5. 5. 総裁選予想「進次郎氏が圧勝」
  6. 6. 森永氏「体重の減少止まらない」
  7. 7. 進次郎氏 自民総裁選に出馬へ
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  1. 1. 妻救うため 自らワニの犠牲に
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  3. 3. ロシア M7.0地震直後に火山噴火
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  1. 11. トランプ氏 マスク氏起用を示唆
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  6. 16. セブン&iに買収提案 堀江氏解説
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  9. 19. 東京メトロ 混雑率ランクに異変
  10. 20. セブン株買収提案で急騰 22.7%高
  1. 1. セブン 弁当リニューアルの真相
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  8. 8. 代役好評 中丸雄一の居場所無し?
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  10. 20. 牛宮城の株売却 粗品満面の笑み
  1. 1. こんなはずじゃ…熟年離婚を後悔
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