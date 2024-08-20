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声優・田中敦子さんが死去 昨年の舞台挨拶で「どうか忘れないで」涙の訴え

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 声優田中敦子さんが約1年の闘病生活の末、死去したと報告された
  • 2023年11月には「攻殻機動隊」シリーズの映画の初日舞台挨拶に登場
  • 主人公を「相棒」と話し、「どうか忘れないでください」と涙で訴えていた
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