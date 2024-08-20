夏の帰省ラッシュの中、東海道新幹線の乗客が目撃したのは、行儀よく背もたれの上にちょこんと座る1羽のインコです。乗客のペットが逃げてしまったのでしょうか。車内に待機していた警備員が飼い主を探すも見当たりません。一体、どこから乗車したのか。その謎の答えは、撮影者が目撃していました。実は、撮影者によると京都駅で乗車したというインコは、何と新幹線を待つ外国人の肩に飛び乗り、それに気づかれないまま、一緒に乗