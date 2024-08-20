携帯電話で通話しながらのＡＴＭ操作が禁止されるかもしれません。大阪府警が公開している『還付金詐欺』の実際の犯行電話の音声では、区役所の職員を語る人物が、過去に払った医療費に払い戻しがあると言っています。（区役所の職員を語る人物）「私、〇〇区役所健康保険課の△△と申しますが、◎◎さんのご自宅でよろしいでしょうか？」（電話がかかってきた人）「はい、そうです」（区役所の職員を語る人物）「過去３