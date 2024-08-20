北海道警交通指導課は20日、一般道で115キロの速度超過をしたとして、道交法違反の疑いでアルバイト従業員沢田拳也容疑者（30）＝札幌市白石区＝を逮捕した。「早く家に帰りたかった」と容疑を認めている。逮捕容疑は6日午後9時50分ごろ、法定速度が時速60キロの北広島市の国道274号を175キロで走行した疑い。持ち運びできる速度違反取り締まり装置で発覚した。