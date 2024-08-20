熊本県天草市天草町にある「轟（とどろき）の滝」周辺で川遊びをした人が、嘔吐（おうと）や下痢の症状を訴える例が相次ぎ、これまでに子どもを含む46人が医療機関を受診した。川の水が原因の感染症も疑われるとして、保健所が注意を呼びかけている。県によると、今月13日に滝の周辺で遊んだ高校生7人全員が15〜16日に嘔吐や下痢の症状を訴えて病院を受診した。保護者から16日に通報があった。天草保健所が地域の4医療機関に