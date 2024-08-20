【AFP＝時事】ケニア人の95歳の男性が、約60年前に出会った90歳の恋人と18日、結婚式を挙げた。地元メディアが19日に報じた。現地ニュースサイトによると、イブラヒム・ムボゴさん（95）とタビサ・ワングイさん（90）は、首都ナイロビの北東に位置する中央州ニエリ（Nyeri）県ムクルウェイニ（Mukurweini）の教会で、花嫁が白いドレスを着用する「ホワイトウエディング」を挙げた。教会の前で取材に応じたムボゴさんは「1960年