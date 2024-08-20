熱中症対策を求めたら「気温計を外された」として、ヤマト運輸の社員が“たった1人で”ストライキを起こしました。■職場で熱中症「気温計外された」最高40℃までの針が振り切れています。仕分け作業が行われるヤマト運輸の倉庫で撮られた写真だといいます。ストライキを実施ヤマト運輸の社員（55）「とにかく暑さがひどくて、吐き気がするとか立ちくらみがするとかそういうのはとっくに通り越して、慢性的にずっと頭が痛い