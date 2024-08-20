カップ焼きそば「ペヤング」を製造するまるか食品（群馬県伊勢崎市）の会長丸橋八重子さんが７月１６日、死去した。９０歳だった。今月１９日にはお別れの会が営まれ、関係企業を含む約１０００人が参列した。現在の群馬県みどり市出身。商家に生まれ、同社前社長で夫の丸橋善一氏（２００３年に死去）とともに、業界初の液体ソースの開発に携わったほか、湯切りしやすい四角い容器を考案するなどした。商品の試食にも参加し、