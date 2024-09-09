クリスピー・クリーム・ドーナツに、実りの秋を存分に楽しめる、「TASTY AUTUMN」と題したドーナツ3種が登場！秋の味覚を代表する“いも”・“栗”・“カボチャ”を使った、異なる食感や味わいで楽しむドーナツがラインナップされています☆ クリスピー・クリーム・ドーナツ「TASTY AUTUMN」 発売日：2024年8月28日(水)販売店舗：クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗 ※催事及びKKD店舗以外の一部小売店を除く