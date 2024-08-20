ドジャースは１９日（日本時間２０日）のマリナーズ戦に３―０で快勝。ナ・リーグ西地区の首位と２位のパドレスとの３ゲーム差を堅持した。試合は７回にラックスの９号ソロ、脇腹の負傷から約３か月ぶりに戦列復帰したマンシーの１０号２ランで３点を挙げ、先発したストーンが７回無失点、２安打１０奪三振と上々の内容で１１勝目をマークした。マンシーの復帰＆即復活弾にデーブ・ロバーツ監督（５２）は「隙のないラインアッ