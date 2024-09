東京ディズニーランドで2024年9月20日(金)より新しい夜のキャッスルプロジェクションがスタート!タイトルは「Reach for the Stars」今回は、そんな「Reach for the Stars」デザインのグッズ・お土産を紹介していきます。 東京ディズニーランド「Reach for the Stars」グッズ・お土産 発売日:2024年9月19日(木)販売店舗:東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパ