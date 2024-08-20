K-POPガールズグループcignatureのメンバー、ジウォンが大きく飛躍している。【写真】“見せパン”に全身シースルー…女性アイドルの衣装が刺激強めに？ジウォンは、韓国企業評判研究所が18日に発表した「8月のガールズグループ個人ブランド評判ランキング」（7月18日〜8月18日基準）で3位に位置付けた。7月の同ランキングでは6位に位置付け、今回はトップ3に食い込んだジウォン。1位チャン・ウォニョン（IVE）、2位カリナ（aespa