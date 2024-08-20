米GMの本社＝米デトロイト、2021年3月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米自動車大手ゼネラル・モーターズ（GM）がソフトウエア部門などの従業員千人以上を削減することが19日、分かった。GMは声明で「スピードと卓越性を優先するため（組織を）簡素化し、投資に優先順位をつけなければならない」と説明した。昨年末時点の全世界の従業員数は、時間給の従業員を除くと約7万6千人で、今回の削減対象は全体の1.3％に相当す