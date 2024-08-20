農作物の鳥獣被害が各地で増えるなか、国の交付金で始めた、神奈川県内のジビエ処理加工施設の運営が暗礁に乗り上げている。施設運営の代表者が姿を消したためで、地元猟友会支部では、この代表による使途不明金の疑いも発覚。県警は業務上横領容疑で捜査している。使われていないジビエ処理加工施設=2024年8月14日午前11時、神奈川県南足柄市、村上潤治撮影足柄山の金太郎で知られる、同県南足柄市。森林公園の中にある平屋の