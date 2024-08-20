14歳の長男から1歳の四女まで、10人の子どもたちがいる大家族YouTuber「なかよしだいかぞく」。17日にYouTubeを更新し、12人分のお弁当を作っている様子を公開した。【映像】「こんなに大量に作るのにキッチン周りが綺麗」整理整頓された12人家族の自宅（複数カット）7月21日に更新したYouTubeで、「現在妊娠していて、13人家族になる予定です」と、11人目の子どもを妊娠していることを報告していた「なかよしだいかぞく」。