事件発生から2年以上が経過している「別府ひき逃げ事件」で、全国に重要指名手配されている八田與一（はった よいち）容疑者は逃走を続けており、いまだ未解決のままだ。八田容疑者はどのようにして逃げ延びているのか。リーゼント刑事こと元徳島県警警部の秋山博康氏が予想した。【映像】“整形経験あり”八田容疑者の特徴（動画あり）秋山氏は自身の経験を踏まえ、容疑者の逃走生活について「腰据えて逃げる犯人は、変装して