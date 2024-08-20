兵庫県斎藤元彦知事が内部告発された問題を巡り、県議会の百条委員会が実施した職員アンケートの中間報告では、自由記述欄に新たなパワハラ疑惑が数多く寄せられたことが明らかになった。「瞬間湯沸かし器」「暴君」……。斎藤知事が陰でこう呼ばれていたと明かす職員もいた。２０ｍ歩かされ、どなり散らす「お前はエレベーターのボタンも押せないのか」ある職員は、斎藤知事が神戸市内のイベント候補地を訪れた際、職員を