お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（31）が20日までに自身のユーチューブチャンネルを更新。元雨上がり決死隊でタレント、YouTuberの宮迫博之（54）が自身がプロデュースする東京・渋谷の焼き肉店「牛宮城」の株を売却したことについて言及した。人気企画「1人賛否」を開催。最近のSNSニュースについて「1人で偏ったどっちかの意見っていうのは言いたくない。ですからどっちの意見も1人で言ってみます」と持論を展開した。粗品は宮迫

◆粗品、宮迫博之の「牛宮城」株売却に言及 ◆宮迫博之、牛宮城の株売却を報告