世界的人気のシンガー・ソングライター、ブルーノ・マーズが、ドン・キホーテの新CMに出演することが明らかになった。きょう20日から放映開始される。【写真】ブルーノ カワイイ！ NARUTO走りで激走する東京満喫動画まとめを投稿ブルーノが出演するCMは、MEGAドン・キホーテ渋谷本店で撮影。客として来店したブルーノとダンサー4人が、軽快な音楽とともに店内のさまざまな場所で踊りながら、ドン・キホーテのPB（ピープルブラ