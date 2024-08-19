お盆休みに相次いだ高速道路での逆走事故。なぜ逆走してしまうのか、逆走事故に巻き込まれないためにはどうすればいいのでしょうか。【写真を見る】「原因の約5割は道間違い」“お盆の高速”で続発「逆走」から命を守るには【Nスタ解説】逆走車 “気づかぬうちに”間違えるケースも井上貴博キャスター:「遠出をして土地勘がない場所で焦ってしまった」という経験は、誰しもあるかと思います。【高速道路“逆走”の発生件数】