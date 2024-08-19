東京・赤坂の飲食店で発生した食中毒。原因は「赤痢菌」です。戦後に大流行した感染症が、なぜ令和のいま再び現れたのでしょうか。【写真】消毒作業に追われ、教室で治療も…戦後日本で流行した赤痢■“ムシムシ天気”相次ぐ食中毒東京は猛暑日に迫る暑さに加えて、湿度は60パーセント超えです。街の人（20代）「ジメジメして、お弁当を持ち歩くとお腹壊すのが心配」気温や湿度が高い日に心配なのが食中毒。8月上旬、 大分・由布市