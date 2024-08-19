大阪府豊中市庄内幸町3の公園で18日夜、20代とみられる男性が複数の人物に集団で暴行された事件で、大阪府警捜査1課は19日夜、16〜19歳の男性3人を殺人未遂の疑いで逮捕したと発表した。現場から複数の男女が立ち去ったとの目撃情報があり、府警が行方を追っていた。＜写真で見る＞社会に衝撃を与えた事件事件を巡っては18日午後10時35分、「男性が倒れ、複数の男女が暴行している」と通行人から110番があった。男性は顔などを