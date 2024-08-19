いま中国は、人工知能＝AIの社会での活用を急速に進めています。その一方で、法整備が追いつかず課題も浮かび上がっています。中国社会に浸透するAIの最前線を取材しました。◇ライブ配信者（中国SNSより）「とても香ばしくて食感もいい」インターネットのライブ配信で年間、約100兆円を売り上げる“ライブ販売大国”中国。（※2023年）中国・浙江省のIT会社で見せてもらったのは、“AIライバー”です。配播精霊マーケティ