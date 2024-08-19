プロレス・テリー・ファンク一周忌大仁田厚デビュー５０周年記念大会『川崎伝説２０２４』」（２４日、富士通スタジアム川崎）第５試合「甦れ！一夜限りの昭和全日本プロレス」に出場予定だった百田光雄が欠場することが１９日、発表された。新型コロナウイルスに罹患（りかん）し、重症化して入院治療を受けているためで、百田は回復に向かっているものの、継続して治療を受けているため、やむなく出場を断念した。百田