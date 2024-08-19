シートベルトの締め付けが要因かFBS福岡放送ニュース

7歳と5歳の姉妹が死亡した事故 衝撃によるシートベルトの締め付けが要因か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 福岡市で18日、路線バスと車が正面衝突し7歳と5歳の姉妹が死亡した事故
  • 姉妹は後部座席でシートベルトをしており、腹部に衝撃を受けるなどして死亡
  • 事故の衝撃によるシートベルトの締めつけが要因と考えられるという
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