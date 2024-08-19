健康被害が相次いだ紅麹サプリ。８月１９日、小林製薬が補償の受け付けを始めました。補償の対象となる商品は、小林製薬が去年７月以降に出荷した「紅麹コレステヘルプ」などで、対象の製造番号はホームページで確認することができます。補償の範囲は医療費のほか、慰謝料や休業などで、申請は電話で受け付けています。補償にあたっては対象商品の購入記録や摂取していたという証明のほか、医師の診断書などが必要だというこ