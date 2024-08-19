パリ五輪の卓球女子シングルスで銅、団体で銀メダルを獲得した早田ひな選手。表彰式で中国選手の頭についたゴミを取るなどして中国でも人気を集め、五輪閉幕後には中国のSNS「ウェイボー（微博）」も開設した。だが、帰国後の会見で「鹿児島の特攻資料館（知覧特攻平和会館）に行ってみたい」と語ったことが中国で猛反発を呼んでいる。【西谷格/ライター】＊＊＊【レア写真】純真無垢な笑顔がかわいすぎる…！「早田ひな」“あ