日本テレビ系「ＧＯＨＯＭＥ〜警視庁身元不明人相談室〜」（土曜・後９時）の公式インスタグラムが１９日までに更新され、女優の鈴木杏樹（５４）が登場した。杏樹は１７日放送の第５話に初登場。小芝演じる三田桜の母・三田葉月役を務めた。放送終了後に「桜の哀しい過去が明らかになりました…この先どうなるのか…。笑顔の２人を」と、小芝との仲良しオフショットが公開された。杏樹も自身のインスタグラムで出演を報告