?¤æ¤Å¤«É±?¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¿·Æ£²ÃºÚ¶èµÄ¡Ê£³£±¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£¸Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï£±ºÐÇ¯¾å¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃËÀ­¤Ç¡¢º£·î£±£²Æü¤ËÆþÀÒ¤·¤¿¡£¿·Æ£»á¤Ï½÷»Ò³Ø±¡ºß³Ø»þ¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢?¤æ¤Å¤«É±?Ì¾µÁ¤Ç¤Î£Ê£Ë»¨ÃÌ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢°ìÈÌ´ë¶È¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿£²£°£²£°Ç¯¤ËÅìµþ¡¦ËÌ¶èÅÔµÄÊäÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢À¯³¦¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤ò»ý