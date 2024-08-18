ロバート秋山のクリエイターズ・ファイルで紹介されているクリエイターは100人を超えている（出所：ロバート秋山のクリエイターズ・ファイル公式サイト）ロバート秋山竜次は、いままさに旬の芸人のひとりだろう。特にここ最近、テレビなどで姿を目にする機会がぐんと増えた印象だ。超個性的なオリジナルキャラクターに扮する「クリエイターズ・ファイル」などマニアックな芸風のイメージも強かったロバート秋山が、なぜいまこれ