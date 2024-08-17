尖閣諸島の（手前から）南小島、北小島、魚釣島（読売機から）読売新聞オンライン

尖閣諸島にメキシコ国籍の男性が上陸「カヌーで与那国島から漂流」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 尖閣諸島・魚釣島に16日、メキシコ国籍の男性が上陸していたと分かった
  • 午後2時38分頃に海上保安庁の巡視船が発見し、海保のヘリコプターで救助
  • 男性は与那国島をカヌーで出航後に漂流したという趣旨の話をしているそう
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