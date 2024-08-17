お笑いタレントの明石家さんま（69）が29日午後7時58分からテレビ東京系で放送される特別バラエティ番組『さんまさん！ここで問題です〜解答者・明石家さんま VS クイズさん〜』を放送。さんまがテレ東にスタジオ出演するのは40年ぶりとなる。17日に収録が行われ、出演する出川哲朗川島明（麒麟）とともに取材会を開いた。【写真】テレ東スタジオは実に40年ぶりの明石家さんまさんまが、ひたすら汗をかく番組の収録を終え、