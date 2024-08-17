フランスで開催された航空ショーで飛行機が墜落し、パイロット1人が死亡しました。【映像】飛行機が墜落した瞬間フランス南部ラバンドゥで16日に行われた航空ショーで、飛行機が地中海に墜落しました。操縦していたパイロットは死亡が確認されました。この航空ショーは、第2次世界大戦中に行われた連合軍のプロバンス地方への上陸作戦から80年を記念したイベントの一環で開催され、一般市民が見ているさなかでの悲劇となりま